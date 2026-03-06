DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta000/06.03.2026/12:15 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Prof. Dr. Norbert Winkeljohann 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayer Aktiengesellschaft b) LEI 549300J4U55H3WP1XT59 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000BAY0017 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 37,4313 EUR 99.979,0023 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 37,4313 EUR 99.979,0023 EUR e) Datum des Geschäfts 05.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
