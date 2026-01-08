Nach Gerüchten des Wall Street Journal (WSJ) zufolge, wonach Eli Lilly vor der Akquisition von Ventyx Biosciences steht, meldet der Pharma-Riese nun Vollzug. Für 1,2 Milliarden Dollar soll die Biotech-Schmiede geschluckt werden. Der Zukauf passt ins Portfolio des US-Unternehmens, welches sich mit den Blockbustern Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Adipositas) auf der Überholspur befindet.Eli Lilly geht mit der Übernahme eine Wette ein. Denn von einer potenziellen Marktzulassung sind die Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
