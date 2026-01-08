© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpaTeslas CEO Elon Musk erklärte am Dienstag, dass es noch mehrere Jahre dauern werde, bis Nvidias neue Modelle für autonomes Fahren eine ernsthafte Konkurrenz für Teslas Full-Self-Driving-Technologie darstellen könnten.Auf der CES-Konferenz in Las Vegas am Montag hatte Nvidia-CEO Jensen Huang "Alpamayo" vorgestellt - KI-Modelle für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme. Musk reagierte auf die Ankündigung in einem Beitrag auf X, nachdem ein Nutzer das System mit Teslas FSD verglichen hatte. Dabei betonte Musk, dass es viele Jahre dauern werde, bis autonomes Fahren deutlich sicherer sei als ein menschlicher Fahrer. "Die etablierten Autohersteller werden Kameras und KI-Computer erst mehrere …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE