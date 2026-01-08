hier

Die Aktie von VENTYX BIOSCIENCES legte vorgestern insgesamt 108 % zu, nachdem das Wall Street Journal über Gespräche mit ELI LILLY mit dem Ziel einer Übernahme im Volumen von mehr als 1 Mrd. $ berichtet hatte. VENTYX (Sitz: San Diego) ist auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Entzündungen spezialisiert. Speziell sind die Wirkstoffe auf Morbus Crohn und ulzerative Kolitis ausgerichtet. Weiteres Forschungsziel ist ein Mittel gegen Parkinson. Das forschende Biotechunternehmen ist defizitär und hat bisher keine Umsätze erzielt. Der VENTYX-Kursverlauf startete im Oktober 2021 bei 18 $ und führte zweimal bis 34 $, gefolgt von längerer Bodenbildung sowie Neuanstieg im August 2025. Die VENTYX-Aktie legte insbesondere nachbörslich zu (+ 62 %). Auch ELI LILLY profitierte mit + 2 % im regulären Handel.