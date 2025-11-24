hier

Positive Ergebnisse einer klinischen Studie (Phase 3) können die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns in dieser Woche erneut an die 30-€-Marke heranbringen: Das Medikament Asundexian zur Behandlung von Schlaganfällen hat die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der Studie mit dem Titel "Oceanic-Stroke" erreicht. Dies teilte der DAX-Konzern am Sonntag mit und betonte, dass es sich um die erste erfolgreich abgeschlossene Phase-3-Studie mit einem Faktor-XIa-Inhibitor handele. Die Details würden "auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress vorgestellt", so die BAYER-Mitteilung. Nun will der Konzern "weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen". In den USA hatte Asundexian von der Arzneimittelbehörde FDA den Fast-Track-Status erhalten, der eine beschleunigte Zulassung ermöglicht. Die BAYER-Aktie hatte schon am Freitag 2,2 % zugelegt.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent