Diese Auszeichnung verdeutlicht die Führungsrolle von NIQ bei der Bereitstellung fortschrittlicher Analysen und der Messung von Full-Funnel-Ergebnissen auf TikTok.

NIQ, ein Weltmarktführer im Bereich Consumer Intelligence, erhielt ein Partner Badge im Rahmen des neu eingeführten Media Mix Modeling (MMM)-Programms von TikTok einem Schwerpunktbereich innerhalb des Marketing Partners Program von TikTok. Das Marketing Partners Program setzt sich aus ausgewählten Drittanbietern aus verschiedenen Kategorien und Fachgebieten zusammen, die die strengen Qualitäts- und Kompetenzstandards von TikTok erfüllen. Das Badge bestätigt die hohe Kompetenz im Bereich Medienanalyse und garantiert Marketern weltweit modernste MMM-Messungen.

Als mit dem Badge ausgezeichneter MMM Marketing Partner kann NIQ Werbetreibenden bei der Messung der Full-Funnel-Wirkung ihrer Marketingkampagnen auf TikTok und TikTok Shop unterstützen und es ihnen ermöglichen, ihre Strategien auf Basis datengestützter Erkenntnisse zu optimieren, die über die Last-Click-Attribution hinausgehen.

Im Rahmen des Marketing Partners Program wurde die neue Reporting-API von TikTok in NIQ integriert. Dies ermöglicht eine automatisierte Übermittlung der TikTok-Daten an NIQ, wodurch fehleranfällige manuelle Prozesse vermieden, die Reporting-Fähigkeiten von NIQ beschleunigt und das kontinuierliche Training des Messmodells sowie die Kampagnenoptimierungsberatung von NIQ unterstützt werden. Angesichts des zunehmenden Volumens und der steigenden Häufigkeit von Werbung durch Marken und Agenturen auf TikTok wird die API von TikTok es NIQ ermöglichen, mehr TikTok-Kampagnendaten in die Marketing-Mix-Modelle von NIQ zu integrieren, um Werbetreibenden leistungsstarke Einblicke in die Marketingleistung zu bieten, mit denen sie ihren Medienmix optimieren können.

"Wir freuen uns sehr über die Vertiefung unserer langjährigen Beziehung zu TikTok, indem wir nun das Badge als zertifizierter MMM Marketing Partner erhalten, was eine weitere Bestätigung der herausragenden Messfähigkeiten von NIQ darstellt", so Jason Tate, General Manager of Marketing Effectiveness bei NIQ. "Mit unseren ausgefeilten Messlösungen können Werbetreibende über die Last-Click-Attribution hinausblicken und die tatsächliche Wirkung ihrer Marketingkampagnen auf TikTok erfassen. Dies ist insbesondere auf TikTok wichtig, wo Nutzer Produkte über Unterhaltungsinhalte entdecken und nicht nur durch das Klicken auf Anzeigen."

Die Marketing-Mix-Modelle von NIQ stehen Werbetreibenden weltweit zur Verfügung, um die Wirkung ihrer TikTok-Kampagnen zu messen.

"TikTok baut seine Messfunktionen kontinuierlich aus und stellt so noch mehr in konkrete Maßnahmen umsetzbare Erkenntnisse für Ihre TikTok-Kampagnen bereit", so Lorry Destainville, Global Head of Product Partnerships bei TikTok. "Kunden möchten die Rolle von TikTok in ihrem effektiven Marketing-Mix immer besser verstehen. Durch die Zusammenarbeit mit einem unserer geprüften Marketing Partners können Werbetreibende die Medienwirksamkeit von TikTok in Bezug auf ihren Medienmix besser verstehen und diese Einblicke dann nutzen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumschancen aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich auf über 90 Länder, in denen etwa 85 der Weltbevölkerung leben und in denen jährlich Konsumausgaben in Höhe von über 7,2 Billionen USD getätigt werden. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte niq.com

2025 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

NIQ-GENERAL

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251124963782/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

media.relations@niq.com