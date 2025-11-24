Montreal, Québec, 24. November 2025 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es am 21. November 2025 einen Wertpapierkaufvertrag (der "Kaufvertrag") mit Axo Copper Corp. (TSXV:AXO) ("Axo") über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung am Goldprojekt San Antonio ("San Antonio" oder das "Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Sonora abgeschlossen hat. Gemäß dem Kaufvertrag wird Axo Sapuchi Minera S.A. de R.L. de C.V. ("Sapuchi") erwerben, das eine 100-prozentige Beteiligung an den Mineralkonzessionen von San Antonio hält, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen (die "Transaktion").

Nach Abschluss der Transaktion erhält Osisko Development vorbehaltlich einer Anpassung gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags 15.305.536 Stammaktien von Axo ("Axo-Aktien") oder eine andere Anzahl von Axo-Aktien, die dazu führen würde, dass Osisko Development 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Axo-Aktien auf nicht verwässerter Basis besitzt. Osisko Development hat außerdem Anspruch auf die folgenden bedingten Zahlungen:

- Eine Barzahlung in Höhe von 70 % aller mexikanischen Mehrwertsteuerrückerstattungen, die Sapuchi für einen Zeitraum bis zum Abschlussdatum der Transaktion zustehen oder geschuldet werden;

- Nach der öffentlichen Einreichung einer gemäß NI 43-101 erstellten Machbarkeitsstudie für das Projekt durch Axo 2.000.000 US-Dollar, zahlbar in bar oder in Axo-Aktien, nach Wahl von Axo;

- Nach Abschluss des ersten Goldgusses im Rahmen des Projekts 2.000.000 US-Dollar, zahlbar in bar oder in Axo-Aktien, nach Wahl des Unternehmens; und

- Für den Fall, dass Axo eine oder mehrere Eigenkapitalfinanzierungen mit einem Bruttoerlös von insgesamt mindestens 10.000.000 US-Dollar abschließt, wird Axo an Osisko Development so viele Axo-Aktien ausgeben, dass Osisko Development auf nicht verwässerter Basis einen Anteil von 9,99 % an Axo an den ursprünglich im Rahmen dieser Eigenkapitalfinanzierung aufgenommenen 10.000.000 US-Dollar behält.

"Im Einklang mit unserer Strategie, uns auf vorrangige Entwicklungsprojekte in unserem Portfolio zu konzentrieren, freuen wir uns, den Verkauf von San Antonio an Axo bekannt zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass Axo gut aufgestellt ist, um das Projekt erfolgreich in die nächste Phase zu führen, und freuen uns darauf, auch weiterhin ein unterstützender langfristiger Aktionär zu bleiben", kommentierte Sean Roosen, Chairman und CEO.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, seine Axo-Aktien nach Abschluss der Transaktion mindestens 12 Monate lang zu halten und bestimmte andere Bedingungen bis zu einem Zeitpunkt zu erfüllen, der 24 Monate nach Abschluss der Transaktion liegt.

Das Projekt wird nicht als wesentliches Eigentum des Unternehmens angesehen und befindet sich seit dem dritten Quartal 2023 in Pflege und Wartung.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Bennett Jones LLP fungiert als Rechtsberater von Osisko Development für die Transaktion.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit großem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts, dem zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) - Brownfield-Liegenschaften mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich aller Informationen über die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Osisko Development, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze, einschließlich der Bestimmungen des Securities Act (Ontario) und der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, und basieren, sofern nicht anders angegeben, auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss und den Zeitpunkt des Verkaufs von San Antonio, die geschätzte Gesamtbar- oder Aktienvergütung aus dem Verkauf von San Antonio, den Zeitplan für aufgeschobene Zahlungen und die Beschränkungen der Fähigkeit von Osisko Development, Axo-Aktien zu verkaufen. Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht, erhalten oder vorgenommen werden könnten, sollten oder werden oder dass sie eintreten oder zu einem Ergebnis führen werden, sowie ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter "schätzen" oder "erwarten" oder Variationen oder ähnliche Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht, erhalten oder vorgenommen werden können, sollten oder werden oder eintreten oder zu Ergebnissen führen werden, sowie ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar von Osisko Development zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen und Annahmen von Osisko Development, die sich als unrichtig erweisen können, umfassen unter anderem: (i) dass die Parteien die Übernahme abschließen und das Unternehmen die zu zahlende Gegenleistung gemäß den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen und innerhalb des darin vorgesehenen Zeitrahmens auf einer mit unseren Erwartungen übereinstimmenden Basis erhält; und (ii) dass Osisko Development im Falle der Nichtzahlung einer aufgeschobenen Zahlung in der Lage sein wird, seine Rechte aus den entsprechenden Vereinbarungen in einer Weise durchzusetzen, die seinen Erwartungen entspricht. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können, einschließlich des Risikos, dass die Verkaufstransaktion aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen wird und dass die bedingten aufgeschobenen Zahlungen tatsächlich an Osisko Development geleistet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen diesem Vorbehalt und den Vorbehalten in unseren anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden Kanadas und der Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vorbehalte im Abschnitt "Risikoanalyse" unseres MD&A für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und im Jahresinformationsformular vom 28. März 2025. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die Osisko Development beeinflussen könnten. Osisko Development lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

