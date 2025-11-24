Eine Ankündigung aus dem Weißen Haus elektrisiert die Aktionäre von Nvidia. Die Regierung um Donald Trump hatte dem Konzern de facto verboten, KI-Chips nach China zu exportieren. Aussagen von Trumps Handelsminister deuten nun auf eine Kehrtwende hin. Die Debatte um den Export von Hochleistungs-KI-Chips nach China erhält eine neue Dynamik. Nach Aussagen von US-Handelsminister Howard Lutnick am Montag liegt die Entscheidung über die Freigabe von Nvidias ...Den vollständigen Artikel lesen ...
