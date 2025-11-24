Pfäffikon SZ - Stäubli Electrical Connectors hat neue grossformatige Photovoltaik-Kabelverbinder lanciert, die erstmals für Aluminiumkabel genutzt werden können. Damit soll die Nachfrage auf dem nordamerikanischen Markt bedient werden. Stäubli Electrical Connectors, nach Eigenangaben weltweit führend bei Photovoltaik (PV)-Kabelkupplungen, hat die Einführung einer neuen BosCon-Serie grossformatiger PV-Kabelverbinder in einer Mitteilung bekanntgegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab