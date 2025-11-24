Pfäffikon SZ - Stäubli Electrical Connectors hat neue grossformatige Photovoltaik-Kabelverbinder lanciert, die erstmals für Aluminiumkabel genutzt werden können. Damit soll die Nachfrage auf dem nordamerikanischen Markt bedient werden. Stäubli Electrical Connectors, nach Eigenangaben weltweit führend bei Photovoltaik (PV)-Kabelkupplungen, hat die Einführung einer neuen BosCon-Serie grossformatiger PV-Kabelverbinder in einer Mitteilung bekanntgegeben. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.