Zoomex Schließt CCCC Lissabon 2025 Erfolgreich Ab: Gemeinsam mit Maye Musk Wird die Europäische Kryptobranche mit einem Minimalistischen und Sicheren Handelserlebnis Entfacht



Lissabon, Portugal--(Newsfile Corp. - Montag, 24. November 2025) - Als Diamond-Sponsor der CCCC Lisbon 2025 nahm Zoomex , die globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, erfolgreich am zweitägigen Krypto-Event teil. Gemeinsam mit der weltweit einflussreichen Persönlichkeit und Hauptrednerin Maye Musk zog die Konferenz außergewöhnliche Aufmerksamkeit auf sich. Mit den Kernwerten "einfach und benutzerfreundlich, sicher und transparent, nutzerorientiert" positionierte sich Zoomex als eine der fortschrittlichsten und visionärsten Handelsplattformen dieses europäischen Kryptotreffens. Während der Ausstellung führte das Zoomex-Team intensive Gespräche mit Branchenführern, institutionellen Partnern, KOLs und Medien weltweit. Diskutiert wurden Themen wie Innovation im Trading-Erlebnis, Nutzer-sicherheitsstandards und globale Markenstrategie. Diese Austauschgespräche legten ein solides Fundament für die weitere Expansion von Zoomex auf dem europäischen Markt. Minimalistisches Trading-Erlebnis und Transparente Systeme im Mittelpunkt Auf der CCCC Lisbon 2025 präsentierte Zoomex ein Produkterlebnis, das auf den Prinzipien "schneller, einfacher, transparenter" basiert, darunter: Schnellere Auftragsausführung und optimierte Trading-Wege für ein intuitives, übersichtliches Handelserlebnis

Nicht verpflichtende KYC-Prozesse, die mehr Freiheit und ein reibungsloses Test-erlebnis ermöglichen

Transparente und sichere Mechanismen, die durch mehrschichtige Risikokontrollen und überprüfbare Sicherheitsarchitektur Vertrauen schaffen

Eine internationale Markenpräsenz durch globale Sport- und Motorsport-Kooperationen, die die schnelle Expansion und strategische Vision der Plattform widerspiegeln Diese Merkmale zogen durchgehend die Aufmerksamkeit von Branchenmedien, KOLs und Partnern auf sich, was zu einer aktiven und lebhaften Beteiligung am Stand führte. Duale Partnerschaft mit Haas F1 und Emiliano Martínez Stärkt die Markenpräsenz Während des Events stellte Zoomex zwei bedeutende globale Sportkooperationen vor: Offizieller Partner des MoneyGram Haas F1 Teams

Exklusiver globaler Markenbotschafter Emiliano Martínez, Weltmeister-Torhüter Am Zoomex-Stand wurden folgende Inhalte präsentiert: Themenvisuals zur MoneyGram Haas F1 Partnerschaft

Präsentation von Emiliano Martínez als globalem Markenbotschafter

Gemeinsame globale Markeninhalte Die Kombination aus Rennsportgeschwindigkeit, Siegermentalität und Blockchain-Innovation machte Zoomex zu einem Highlight für junge Nutzer, Sportfans, Partner und internationale Medien. Interaktive Aktivitäten Sorgen für Hohe Teilnahme am Stand Während der Veranstaltung bot Zoomex eine Reihe von Offline-Interaktionen an, um Nutzer näher an die Plattform heranzuführen, darunter: Social-Media-Interaktionsaufgaben

Token-Glücksrad

Kurze Nutzerinterviews und Gespräche mit KOLs

Mediengespräche und Branchenanalysen Diese Aktivitäten sorgten für hohe Beteiligung und Sichtbarkeit am Stand und ermöglichten es den Nutzern, die Produktphilosophie von Zoomex - "minimalistisch, benutzerfreundlich und nutzerorientiert" - in entspannter Atmosphäre zu erleben. Vertiefte Globale Expansion und Gestärkte Europäische Strategie Zoomex erklärte, dass die steigende weltweite Nachfrage nach "Sicherheit", "Transparenz" und einem "optimierten Trading-Erlebnis" die Plattform dazu veranlasst, folgende Entwicklungen zu beschleunigen: Lokalisierte Nutzerdienste in Europa

Erweiterung globaler Sportkooperationen

Aufbau eines internationalen Mediennetzwerks

Vertiefung von Bildungsinhalten (Zoomex Academy) In Zukunft wird Zoomex das Prinzip "User-First" weiterhin verfolgen und Nutzern weltweit eine zuverlässige Plattform für den Handel digitaler Vermögenswerte bieten - durch intuitive Produkt-erlebnisse, transparente Sicherheitsmechanismen und eine globale strategische Ausrichtung. Über ZOOMEX Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Kryptowährungs-Handelsplattform mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und über 600 Handelspaaren. Mit den Kernwerten "Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" bietet die Plattform ein leistungsstarkes, zugängliches Handelserlebnis. Durch Optimierung der Matching-Engine und Interaktionsprozesse unterstützt Zoomex Millisekunden-Ausführungen und eine minimalistische, benutzerfreundliche Oberfläche. Als offizieller Partner des Haas F1 Teams verkörpert Zoomex Geschwindigkeit, Präzision und Spitzentechnologie - sowohl auf der Rennstrecke als auch im Handel. Die Plattform freut sich außerdem über die exklusive globale Partnerschaft mit dem weltbekannten Torhüter Emiliano Martínez, die das Markenimage und das Vertrauen der Nutzer weiter stärkt. Zoomex legt großen Wert auf Sicherheit und Compliance und besitzt u. a. die Lizenzen Canada MSB, US MSB, US NFA und Australia AUSTRAC. Darüber hinaus wurde die Plattform von der Blockchain-Sicherheitsfirma Hacken geprüft. Mit flexibler Identitätsverifizierung und einem freien Handelssystem schafft Zoomex eine schnellere, sicherere und zugängliche Handelsumgebung für Nutzer weltweit. Contact Catherine Shi

Zoomex

catherine.shi@zoomex.com Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/275694 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/275694

