© Foto: Christian Schultz/dpa

Das Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die Aktie bricht daraufhin um fast 10 Prozent ein und befindet sich nun in einem 5-Jahres-Tief.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Mittels einen Rückschlag erlitten. Ein Abnehm-Wirkstoff des dänischen Pharmakonzerns hilft Alzheimer-Erkrankten in einer Studie nicht. Der getestete Wirkstoff Semaglutid, auch die Basis der bekannten Abnehmspritze Wegovy, erreichte in einer entscheidenden Phase-3-Studie mit einer älteren, oral verabreichten Version nicht das gewünschte Ergebnis. Wie das Unternehmen am Montag kommunizierte, war …