New York - Die US-Börsen haben zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Vor allem Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, zogen am Montag an. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,73 Prozent auf 24.659 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,98 Prozent auf 6.668 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,29 Prozent auf 46.381 Zähler zu. ...

