24.11.2025 / 16:47 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Max H.-H, Nachname(n): Schaber

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

DATAGROUP SE

b) LEI

391200NEYPQM7LC12H89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JC8S7

b) Art des Geschäfts

Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der veröffentlichten Angebotsunterlage bestimmten auflösenden Be-dingungen geknüpft. Das Geschäft steht nicht mit der Teilnahme an einem Beleg-schaftsaktienprogramm im Zusammenhang.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 54,00 EUR 1.696.032,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 54,00 EUR 1.696.032,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





