CTS Eventim erlebt derzeit turbulente Zeiten. Handelt es sich nur um eine kurze Delle, oder ist der langfristige Erfolg in Gefahr?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|83,30
|83,70
|18:02
|83,10
|83,55
|18:01
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:54
|CTS Eventim: Das sieht immer mehr nach Boden aus
|11:42
|BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal...
|10:54
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und...
|09:54
|Marktüberblick: Deutsche Börse und CTS Eventim haussieren
|Sa
|CTS Eventim: Tagesgewinner im MDAX am 21. November
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CTS EVENTIM AG & CO KGAA
|83,50
|-1,36 %