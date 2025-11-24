Der sächsische Hersteller von PVT-Modulen vermeldet einen Großauftrag. Ein mittelständisches Unternehmen aus Baden-Württemberg will sich mit den 1.300 Modulen vollständig dekarbonisieren. Sunmaxx hat einen bedeutenden Auftrag über 1.300 photovoltaisch-thermische Hybridmodule (PVT) erhalten. Wie das Unternehmen aus Ottendorf-Okrilla mitteilte, ist ein mittelständisches Unternehmen aus Baden-Württemberg der Auftraggeber. Mit den Modulen entstehe eine PVT-Großanlage, die den Unternehmensstandort vollständig ...

