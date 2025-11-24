Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy steht an der Börse massiv unter Druck. Auch ein zuletzt wieder steigender Kurs bei der Mutter aller Kryptowährungen hilft wenig. Wie geht es jetzt weiter? Die Sorgen wachsen Strategy steht an der Börse immer stärker unter Druck. Das Unternehmen droht inzwischen sogar aus den MSCI-Indizes ausgeschlossen zu werden und damit massiv passive Gelder zu verlieren. Konkret hieß es dazu von J.P. Morgan: MSCI schlägt vor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de