Microsize, ein führender CDMO-Anbieter, der sich auf Technologien zur Partikelgrößenreduzierung und -kontrolle spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Micro-Macinazione (Mic Mac), einer speziellen Mikronisierungsanlage in Monteggio, Schweiz, von Lonza unterzeichnet hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251124157030/de/

Die Vereinbarung ist die zweite Akquisition von Microsize von Lonza nach der erfolgreichen Veräußerung des Standorts in Quakertown, Pennsylvania, im Jahr 2022. Bei dieser Transaktion investiert die Schedio Group ein in der Schweiz ansässiger Anbieter von Strahlmühlen, Isolatoren, Sprühtrocknern und Ingenieursdienstleistungen gemeinsam mit Microsize, um seine operative Basis in Europa zu stärken und zu lokalisieren und damit die gemeinsame Vision voranzutreiben, die nächste Generation integrierter Partikeltechniklösungen anzuführen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bedient Mic Mac die pharmazeutische Industrie mit bewährten GMP-konformen Strahlmühlen- und Mikronisierungsfähigkeiten für die klinische und kommerzielle Versorgung. Der Standort wird Microsize eine solide europäische Infrastruktur, hochqualifizierte Mitarbeiter und eine starke Erfolgsbilanz im Bereich der Regulierung bieten.

"Die Übernahmevereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um Microsize zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Partikeltechnik zu machen", sagte TJ Higley, CEO von Microsize. "Mic Mac ergänzt unsere US-Aktivitäten in technischer, betrieblicher und kultureller Hinsicht perfekt. Es bietet unseren Kunden nahtlosen Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen auf beiden Seiten des Atlantiks und erweitert unsere Möglichkeiten, sie von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion zu unterstützen."

Jan Vertommen, Vice President, Commercial Development, Lonza Advanced Synthesis, fügte hinzu: "Nach der Übernahme des Standorts Quakertown durch Microsize 2022 wird die Übernahme des Standorts Monteggio Microsize in die Lage versetzen, Kunden sowohl in den USA als auch in Europa spezialisierte Mikronisierungsdienstleistungen anzubieten. Angesichts der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den an der Transaktion beteiligten Unternehmen erwarten wir einen reibungslosen Übergang für die Kunden von Mic Mac."

Microsize und Schedio werden gemeinsam in Mic Mac investieren, um dessen Fähigkeiten weiter zu verbessern und die Modernisierung zu beschleunigen. Ziel der Partnerschaft ist es, ein integriertes europäisch-amerikanisches Netzwerk für fortschrittliche Partikeltechnik aufzubauen, das die CDMO-Expertise von Microsize mit den Prozessanlagen und Containment-Technologien von Schedio kombiniert.

"Mic Mac passt hervorragend zu unserer Überzeugung von der 'Kraft der Zusammenarbeit'", sagte Mattia Wiedemeier, CCO der Schedio Group. "Zusammen mit Microsize werden wir unseren Kunden, die sich auf uns in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Geschwindigkeit verlassen, nicht nur Kapazitäten, sondern auch Innovation und Flexibilität bieten. Diese Vereinbarung zur Übernahme von Mic Mac unterstützt unsere Mission, die nächste Generation integrierter Partikeltechnik-Lösungen anzuführen."

Derek Hennecke, Vorsitzender von Microsize, fügte hinzu: "Mit Mic Mac wird Microsize zur weltweit führenden Plattform für die Partikelgrößenkontrolle, die sich über zwei Kontinente erstreckt und auf jahrzehntelange operative Exzellenz zurückblicken kann. Dies ist eine bewusste Strategie zum Aufbau von Größe und Spezialisierung in einem Markt, der technische Tiefe, Kundenvertrauen und Umsetzung belohnt."

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 unter den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen sein.

Über Microsize

Microsize ist ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich ausschließlich auf Technologien zur Partikelgrößenreduzierung und -kontrolle konzentriert. Microsize wurde 2022 durch die Übernahme des Standorts Quakertown von Lonza gegründet und wird von erfahrenen CDMO-Führungskräften und Investoren unterstützt. Das Unternehmen bietet pharmazeutischen Innovatoren in allen Entwicklungsphasen GMP-konforme Mahl- und Mikronisierungsdienstleistungen an. Besuchen Sie www.microsize.com.

Über die Schedio Group

Die Schedio Group ist eine in der Schweiz ansässige Unternehmensgruppe, die sich auf Isolatoren, Sprühtrocknung, Mikronisierungsanlagen und Dienstleistungen spezialisiert hat. Unter dem Motto "The Power of Together" bietet Schedio vollständig integrierte Partikeltechnik-Lösungen für alle seine Geschäftsbereiche an. Erfahren Sie mehr unter www.schedio.ch.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251124157030/de/

Contacts:

Medienkontakt:

TJ Higley

info@microsize.com 215-536-5605