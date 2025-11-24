Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem wechselhaften Verlauf leicht fester geschlossen. Nach einem freundlichen Start ebbten die Anschlusskäufe und damit auch die Kursgewinne wieder ab und der Leitindex rutschte kurzzeitig gar leicht ins Minus. Darauf folgte eine recht volatile Phase, bevor es im späten Geschäft im Sog der US-Aktien wieder etwas nach oben ging. Zuletzt konnten die Gewinne aber nicht ganz gehalten werden. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...