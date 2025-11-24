Ein guter Start in die neue Handelswoche: Der DAX legte am Montag um 0,64 Prozent auf 23.239,18 Punkte zu. Damit erholte sich der Leitindex von seinem jüngsten Kursrückgang. Am Freitag war der DAX noch auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai gefallen. Auch die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA keimte wieder auf und sorgte für Kursgewinne. Die Europäer und die Ukraine zeigen sich zwar zunächst erleichtert, dass sie den von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs ...

