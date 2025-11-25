Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 Uhr, Finnland: Fortum, Investor Day 10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day 13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:05 Uhr, USA: HP Inc., Q4-Zahlen Frankreich: Axa, Investor Day Frankreich: Alstom, Investor Day Niederlande: ABN Amro, Capital Markets Day USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen USA: Dell, …

