Sind über 100 % Kursgewinn bei der Nordex-Aktie noch nicht genug? Dies glauben jedenfalls Analysten. Zudem hat der Windturbinenhersteller auch noch einen Großauftrag an Land gezogen. Geht die Rally also weiter? Deutlich mehr als 100 % Kurspotenzial halten Analysten bei der Aktie von Desert Gold für möglich. Aus Sicht der Analysten könnte Desert Gold vor einem der bedeutendsten Goldfunde in Westafrika der vergangenen Jahre stehen. Dies sei in keiner Weise im Kurs eingepreist. Und was macht Evotec? Die Aktie notiert so niedrig wie seit 2016 nicht mehr. Die Meilensteinzahlungen im laufenden Jahr scheinen Anleger nicht auszureichen. Was sagen Analysten?

