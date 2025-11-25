Der europäische Automarkt hat im Oktober weiter Fahrt aufgenommen. Laut aktuellen Daten des Herstellerverbands ACEA wurden in der EU insgesamt 916.609 Pkw neu zugelassen - ein Zuwachs von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten summierte sich die Zahl der Neuzulassungen damit auf rund 8,97 Millionen Fahrzeuge, was einem leichten Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz der Erholung liegt das Absatzniveau weiterhin deutlich unter dem Niveau ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.