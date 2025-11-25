Anzeige
Mehr »
Dienstag, 25.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheimer Antimon-Player startet Exploration, während China den Markt verengt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
24.11.25 | 17:36
95,56 Euro
+0,89 % +0,84
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,6295,6607:58
95,6295,6607:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MERCEDES-BENZ GROUP AG57,49+0,82 %
TESLA INC362,40-0,03 %
VOLKSWAGEN AG VZ95,56+0,89 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.