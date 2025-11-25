Basel - Der Basler Implantatespezialist Straumann positioniert sich bis 2030 für seine nächste Wachstumsphase. Digitale Plattformen und verschiedene Massnahmen zur Profitabilitätssteigerung sind dabei zentrale Themen, wie der Konzern am Dienstag vor Beginn des Investorentages mitteilte. So strebt Straumann an, den Umsatz bis 2030 um jährlich 10 Prozent zu steigern. Die Marge zum Kern-Betriebsergebnis (Kern-EBIT) soll gleichzeitig zwischen 2026 und ...

