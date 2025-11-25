In einem freundlichen Marktumfeld konnte gestern auch die Aktie von BASF wieder deutlich zulegen. Gut möglich, dass es dem DAX-Titel nun im wiederholten Anlauf endlich gelingt, sich nachhaltig über dem Widerstandsbereich zwischen 43,80 und 44,20 Euro zu behaupten. Rückenwind erhalten die Anteilscheine von BASF jedenfalls weiterhin vom Gasmarkt.So sinkt der Gaspreis immer weiter und fiel nun erstmals seit 18 Monaten unter 30 Euro je Megawattstunde (MWh). Mit dem Gaspreis geht es nun bereits seit ...

