HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus von Finanzchefin Julie Brown dürfte im neuen Jahr auf der Erreichung der Finanzziele sowie weiteren Effizienzmaßnahmen liegen, schrieb Kerry Holford in ihrem Ausblick vom am Montagabend. Entscheidend für den kommerziellen Erfolg des Pharmakonzerns und gleichzeitig am Markt unterschätzt seien Blenrep und Depemokimab./rob/gl/stk



