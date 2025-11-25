Luzern - Die Emmi Gruppe übernimmt die britische The English Cheesecake Company, eine Premium-Marke für Cheesecakes. Mit dem Zukauf will die Milchverarbeiterin ihr Dessertgeschäft in Grossbritannien ausbauen und Synergien schaffen. Die Übernahme der Marke ergänze das bestehende Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe und erweitere damit die Vertriebsstrategie ideal, teilte Emmi am Dienstag mit. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht. Die im Jahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.