Zürich - Die Schweizer Banken führen über die Open-Banking-Plattform bLink von SIX ein Multibanking-Angebot für Privatkunden ein. Damit können Nutzer die Konten verschiedener Banken in einer einzigen Banking-App bündeln, wie die Börsenbetreiberin am Dienstag mitteilte. Nach ausdrücklicher Zustimmung könnten diese auch in Apps von Drittanbietern integriert werden. Aktuell würden sich acht Banken und zwei Drittanbieter beteiligen, heisst es weiter. ...

