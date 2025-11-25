Zürich - EFG International hat in den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres weiterhin viele Neugelder angezogen. Zudem hat die Bank einen Rekordgewinn erreicht und wird wohl die Ziele für das laufende Jahr übertreffen. So flossen der Bank im Zeitraum von Januar bis Oktober insgesamt Neugelder in Höhe von 9,3 Milliarden Franken zu. Das entspricht einer Wachstumsrate von 6,8 Prozent, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit wurde ...

