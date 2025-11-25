Endlich ein Lebenszeichen. Nach Wochen des freien Falls atmet die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield auf. Der Katalysator: Ein lukrativer Auftrag aus Europa, der genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um die Zweifel an der operativen Stärke zu zerstreuen.Im Detail sichert sich DroneShield einen Folgeauftrag über 5,2 Millionen Dollar für tragbare Drohnenabwehrsysteme nebst Zubehör. Der Kunde: ein europäisches Militär. Die Abwicklung erfolgt über einen etablierten Vertriebspartner, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär