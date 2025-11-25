© Foto: DroneShieldNach heftigen Kursverlusten und massiver Verunsicherung liefert ein 5,2-Millionen-Auftrag das erste starke Signal. Die DroneShield-Aktie steigt zweistellig, während das Unternehmen eine Governance-Prüfung startet.DroneShield hat mit einem neuen Millionenauftrag aus Europa ein wichtiges Signal an verunsicherte Anleger gesendet. Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt der australische Drohnenabwehr-Spezialist einen Folgeauftrag über 5,2 Millionen Australische Dollar (3,38 Millionen US-Dollar) abgewickelt über einen langjährigen Vertriebspartner, der die Systeme an einen militärischen Kunden in Europa weiterverkauft. Die Hardware ist vollständig vorrätig, die Zahlung soll noch im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE