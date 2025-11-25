© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoMeta erwägt einen Milliarden-Deal für Googles KI-Chips und löst damit einen nachbörslichen Kursrutsch bei Nvidia aus. Der mögliche Technologiewechsel könnte die Kräfteverhältnisse im globalen KI-Markt verschieben.Die Nvidia-Aktie ist überraschend unter Druck geraten. Der Grund: Meta scheint den Einsatz von Googles eigenen KI-Chips zu prüfen. Im August hatte Meta bereits einen Cloud-Computing-Deal über 10 Milliarden US-Dollar mit Google abgeschlossen. Anleger befürchten nun, dass Nvidia zunehmend Konkurrenz von Googles KI-Chips bekommt. Deshalb verlor die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel gestern zeitweise knapp drei Prozent. Laut einem Medienbericht von Bloomberg prüft Meta, ab 2027 …Den vollständigen Artikel lesen
