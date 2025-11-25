Zürich - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ist seit September eine der ersten Banken der Schweiz, die Privatkunden kostenlos ein voll integriertes Multibanking im E- und Mobile Banking anbietet. Damit legt die LUKB den Grundstein für Open Banking im Retail und setzt ein klares Marktsignal: Multibanking ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Mehr als Kontoaggregation: echte Kontrolle über die Finanzen Rund drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.