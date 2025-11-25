Unterföhring (ots) -Was für ein Comeback! "Der letzte Bulle" startet am Montag stark in SAT.1. Mit 12,0 und 10,3 Prozent Marktanteil punktet die Rückkehr von Mick Brisgau - gespielt von Henning Baum - von einer einsamen Insel in sein Essener Kult-Revier bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern.Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" begeistert gleichermaßen das SAT.1-Publikum und holt mit den ersten beiden Folgen gute 8,0 und 7,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.)."Der letzte Bulle" - montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn. Und direkt im Anschluss "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.11.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6165594