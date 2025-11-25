ZOOM kann in allen Bereichen punkten: Im dritten Quartal 2025 verbuchte der Videokonferenz-Spezialist ein EPS von 2,01 $, während man lediglich 1,44 $ erwartet und im Vorjahresquartal 0,66 $ je Aktie eingenommen hatte. Der Umsatz schwang sich von 118 Mrd. $ im Jahr zuvor auf 1,23 Mrd. $. Auch hier waren die Schätzungen geringer ausgefallen - sie lagen bei 1,21 Mrd. $. Erwartungen übertroffen! Prima!



