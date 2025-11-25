Der weltweite Zubau von netzgebundenen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) hat seit Jahresbeginn 156 Gigawattstunden erreicht. Mehr als 153 Gigawattstunden sollen noch im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden, obwohl Verzögerungen und Stornierungen diese Gesamtkapazität bis zum Jahresende wahrscheinlich verringern werden. von ESS News Die weltweiten Installationen von netzgekoppelten Batteriespeichern haben bis Oktober 2025 insgesamt 156 Gigawattstunden erreicht, wie aus den neuesten Daten von Benchmark Mineral Intelligence's Rho Motion hervorgeht. Dies sei einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber ...

