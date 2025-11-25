FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0013654783

