Die 2G-Energy-Aktie konnte die Kursgewinne von Januar bis August auf rund 40 € nicht halten und befindet sich wieder auf dem Niveau zum Jahresanfang. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 27,10 €. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Prognose für 2025 gesenkt Projektverschiebungen im Osten sowie geringere Serviceumsätze machten es erforderlich, dass die Prognose für 2025 gesenkt wurde. Die fehlenden Umsätze können im vierten Quartal ...

