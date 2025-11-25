Die Aktie unserer No Brainer Club-Empfehlung BridgeBio zählt derzeit zu den auffälligsten Gewinnern im Biotech-Sektor. Trotz eines rasanten Kursanstiegs eröffnet die Pipeline des Unternehmens weiterhin erhebliches Potenzial für Anleger. Am 29. Mai letzten Jahres war die Aktie von BridgeBio zu einem Preis von 27,82 US$ in das NBC-Portfolio aufgenommen worden. Damals hieß es von seiten unserer Experten: BridgeBio steht gut ein Jahr vor seinen ersten ...

