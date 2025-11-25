Herr Behrens, der Online-Broker "Flatex Degiro" ist mittlerweile in 16 Ländern präsent. Wie wichtig ist der österreichische Markt für ihr Unternehmen? - Oliver Behrens: Österreich ist nach den Niederlanden und Deutschland der drittwichtigste Markt für uns. Netto gewinnen wir in Österreich jeden Tag rund 200 Neukunden, mithin heuer also bereits rund 60 000. Also, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, das Vertrauen der Österreicher in uns ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
