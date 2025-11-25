"Deliver, deliver, deliver!" Das sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger während des Kapitalmarkttags in der vergangenen Woche. Tatsächlich liefert sein Konzern weiterhin. Während diplomatische Bemühungen um einen Friedensplan für die Ukraine laufen, bekommt das Land nun erste Drohnen-Abwehrsysteme vom Typ Skyranger. Die Rheinmetall-Aktie steigt am Dienstag deutlich. Seit Tagen gibt es diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident ...

