Kalamazoo enthüllt neue Wachstumsstrategie für das Ashburton-Goldprojekt

Kalamazoo Resources hat in einem aktuellen Update bedeutende Fortschritte und neue Wachstumschancen am Ashburton-Goldprojekt aufgezeigt. Das Unternehmen verfolgt eine umfassende Mehrjahresstrategie, mit der bestehende Ressourcen erweitert, neue untertägige Ziele erschlossen und zusätzliche Explorationsflächen integriert werden sollen. Zentrale Bestandteile dieser Initiative seien laut Management sowohl die jüngst optimierten untertägigen Ressourcen bei Mt Olympus als auch das angrenzende Xanadu-Goldprojekt.
Fokus auf Untertagepotenziale unter Mt Olympus
Kalamazoo hat die untertägige Ressource unterhalb des bestehenden Mt Olympus-Tagebaus neu bewertet. Unter Zugrundelegung eines konservativen Goldpreises von 4.500 AUD je Unze wurde das Vorkommen mit 1,44 Mio. Tonnen Gestein bei einem Goldgehalt von 3,76 g/t neu geschätzt, das entspricht rund 174.500 Unzen Gold. Zusätzlich sei unterhalb der kombinierten Grube Mt Olympus-West Olympus ein weiteres Explorationsziel definiert worden. Dort wird das mögliche Potenzial auf 2,0 bis 6,0 Mio. Tonnen mit etwa 2 g/t Gold geschätzt, was einer zusätzlichen Menge von 129.000 bis 387.000 Unzen entsprechen könnte.
Weitere bekannte Lagerstätten im Mt Olympus-Korridor
Zusätzliche Wachstumschancen sieht das Unternehmen in der Ausweitung bestehender Ressourcen entlang des rund sieben Kilometer langen Mt Olympus-Korridors. Dazu zählen:
-Peake: 210.000 Unzen bei 3,4 g/t Gold
-Zeus: 121.000 Unzen bei 2,5 g/t Gold
-Waugh: 32.000 Unzen bei 1,9 g/t Gold
Diese Lagerstätten wurden bisher nicht in die Scoping Study einbezogen. Laut Kalamazoo könnten sie das Produktionspotenzial über den bisherigen Planungsrahmen hinaus deutlich erweitern.
