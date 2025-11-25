Das in Aachen ansässige Startup Trailer Dynamics erhält von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro. Die Finanzierung soll dem Unternehmen mehr Tempo bei der Skalierung, Produktion und Markteinführung seiner eTrailer-Technologie verschaffen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt Trailer Dynamics einen üppigen Kredit, der durch das InvestEU-Programm der EU abgesichert ist. Die Finanzierung soll das deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
