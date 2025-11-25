Zürich - Die dritte Fuckup Night für die Bau- und Immobilienbranche hat gezeigt: Die Zeit ist reif für eine neue Fehlerkultur. Am Donnerstag, 13. November, strömten über hundert Gäste aus der Bau- und Immobilienbranche ins smino Reservoir Zürich, um fünf Persönlichkeiten zuzuhören, die offen über ihre grössten beruflichen Rückschläge sprachen - und was sie daraus gelernt haben. Die von zehn massiven Pilzsäulen aus dunklem Beton geprägte Location ...

