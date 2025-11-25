Wir erleben derzeit einen der bedeutendsten Generationswechsel in der Geschichte: Sie wird von der Generation F - der Generation Founder - vorangetrieben. Diese besondere Gruppe, die überwiegend aus Unternehmern der Babyboomer und der frühen Generation X besteht, hat durch Innovation, Risikobereitschaft und ein festes Bekenntnis zu traditionellen Finanzprinzipien ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. von Michael Welti, Head of Private Banking, Mitglied ...

