© Foto: Richard Drew - AP

Herber Rückschlag für Novo Nordisk: Die Alzheimer-Studien Evoke und Evoke-plus haben keinen Vorteil gegenüber dem Placebo gezeigt - ein Dämpfer für Anleger, die auf zusätzliche Wachstumstreiber gehofft hatten.Neue Übersichtsdaten zeigen, dass Semaglutid - bekannt als Diabetesmittel Ozempic und Abnehmspritze Wegovy - keinen Einfluss auf das Fortschreiten von Alzheimer hat. Die Aktie reagierte prompt mit einem deutlichen Kurssturz. In den Studien wurde untersucht, ob der Wirkstoff bei Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen oder frühen Demenzstadien eine Verlangsamung der Erkrankung bewirken kann. Frühere präklinische Hinweise sowie Auswertungen aus Diabetes- und Adipositasstudien …