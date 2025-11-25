Das Börsenjahr 2025 neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Für die Aktie des deutschen Softwaregiganten SAP droht 2025 in einem veritablen Kursdebakel zu enden. SAP weist derzeit eine negative Performance in 2025 auf. Startete die Aktie das Börsenjahr im Bereich von 235 Euro, muss sie derzeit aufpassen, nicht unter die psychologisch relevante Marke von 200 Euro zu rutschen.Nicht unerwähnt soll jedoch die kräftige Kursrallye bleiben, die das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.