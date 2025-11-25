Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem leicht festeren Start am Dienstag im Verlauf etwas an Terrain abgegeben und notiert entsprechend nach zwei Handelsstunden leicht im roten Bereich. Im Handel ist wie schon am Vortag von fehlenden Anschlusskäufen auf die Anfangsgewinne die Rede. Viele Investorinnen und Investoren würden sich angesichts der bisherigen Kursgewinne in diesem Jahr zurückhaltend mit Zukäufen im grossen Stil zeigen, heisst ...

