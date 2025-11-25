Zürich - Im Board von BDO Global, in dem auch BDO Schweiz vertreten ist, und in der globalen Geschäftsführung gibt es personelle Veränderungen. BDO hat zudem auf internationaler Ebene entschieden, auch künftig unabhängig von externer Kapitalbeteiligung zu bleiben. Im Board von BDO Global, in dem mit Thomas Studhalter auch BDO Schweiz vertreten ist, kommt es zu zwei Wechseln: Tony Schiffmann, derzeit Chief Executive Partner von BDO Australien, wurde ...

