China stellt neun der zehn größten Produzenten von Polysilizium. Einzig Wacker Chemie behauptet sich in den Top 10 und könnte laut Bernreuter Research künftig von EU-Politik profitieren. China dominiert weiterhin die globale Produktion von Polysilizium. Darauf weist Bernreuter Research hin. Demnach haben neun der zehn weltweit führenden Polysiliziumhersteller heute ihren Sitz in China. "Die chinesische Polysiliziumindustrie erreichte 2024 einen Anteil von 93,5 % an der weltweiten Produktion. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver