HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrolysespezialist habe den Umsatz weitgehend stabil gehalten und das operative Ergebnis (Ebit) verbessert, schrieb Leon Mühlenbruch am Dienstag. Die Dynamik im Bereich grüner Wasserstoff habe indes nachgelassen, da große Projekte nur langsam anliefen und die Zahl neuer Aufträge überschaubar bleibe. Der Ausblick deute zudem auf ein schwaches neues Geschäftsjahr hin. Der Experte senkte seine Schätzungen./gl/mis



